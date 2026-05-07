Santa Maria a Vico, non vuole rispettare il turno: picchia titolare del laboratorio e viene denunciato

Non vuole aspettare il turno per la consegna del referto e aggredisce il titolare del laboratorio di analisi. Nella mattinata di ieri, 6 maggio 2026, a Santa Maria a Vico, i militari della locale Stazione Carabinieri, lungo via Nazionale, hanno denunciato un 45enne, residente nel casertano e incensurato.

Santa Maria a Vico, non vuole rispettare il turno: picchia il titolare del laboratorio e viene denunciato

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato presso la struttura pretendendo di ottenere con urgenza il referto relativo ad alcuni esami clinici, senza rispettare l’ordine delle prenotazioni. Al diniego opposto dal titolare del laboratorio, un 43enne, l’uomo avrebbe reagito con violenza, aggredendo fisicamente il professionista e il personale sanitario presente.

Nel corso dell’episodio sarebbero stati inoltre danneggiati arredi e suppellettili della struttura, generando momenti di forte concitazione. I militari dell’Arma, raccolte le testimonianze e gli elementi utili, hanno deferito in stato di libertà il 45enne ritenuto responsabile di lesioni personali, minacce aggravate e danneggiamento.