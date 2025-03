Grave episodio avvenuto all’ora di pranzo di martedì, 4 marzo, a Santa Maria a Vico, nella zona più alta della Nazionale Appia, ex Matese. Una violenta discussione tra marito e moglie, probabilmente scaturita da motivi di gelosia, si è trasformata in un’aggressione brutale. La vittima, una donna di 37 anni, è stata colpita ripetutamente dal coniuge.

Santa Maria a Vico, lite tra marito e moglie a Carnevale: colpita al volto con chiave inglese

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, l’uomo, in preda alla furia, ha usato persino una chiave inglese per ferirla, colpendola direttamente al volto e causandole lesioni gravi. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione locale e i sanitari del soccorso, che hanno provveduto a trasportare la donna d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La vicenda presenta risvolti particolarmente delicati. Nel corso del pomeriggio, le autorità hanno esaminato la posizione del marito, già noto alle forze dell’ordine, disponendo per lui una misura cautelare. L’aggressore, un 46enne identificato come C.G., con precedenti penali, è ora accusato di maltrattamenti in famiglia.