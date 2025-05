Tragedia sfiorata a Santa Maria a Vico. In preda a un improvviso impulso violento, un uomo di 50 anni, Maurizio F., ha aggredito la madre utilizzando un paio di forbici, colpendola numerose volte – circa quaranta – in diverse zone del corpo. La donna, gravemente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civile di Caserta, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Santa Maria a Vico: litiga con la mamma e la colpisce con 40 forbiciate. Arrestato 50enne

L’aggressore, è stato arrestato nella serata di ieri con l’accusa di tentato omicidio. Dopo essere stato portato nella caserma dei Carabinieri di Santa Maria a Vico per le procedure di rito, è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il drammatico episodio si è verificato nelle prime ore della sera in via Novanese, una strada che collega la Nazionale alla centrale piazza Aragona. Secondo quanto ricostruito, Ferrara sarebbe sceso al piano inferiore dell’abitazione familiare dove si trovava la madre, intenta a stirare, e le avrebbe chiesto una tazza di caffè. Poco dopo, sarebbe scoppiato un acceso diverbio tra i due. Le urla hanno attirato l’attenzione di altri familiari presenti in casa e di alcuni vicini, che si trovavano nel cortile del palazzo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e una pattuglia dei Carabinieri, guidata dal capitano Federico Arrigo della Compagnia di Maddaloni. Dopo una fase concitata, i militari sono riusciti a bloccare l’uomo, che è stato poi condotto in caserma e, successivamente, trasferito in carcere. Dalle prime indagini è emerso un dettaglio agghiacciante: la donna, per salvarsi, avrebbe simulato di essere morta, sperando così di fermare la furia del figlio ed evitare ulteriori colpi. Il 50enne farebbe uso di antidepressivi.