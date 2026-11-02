Schianto a Massa di Somma, identificati i fuggiti: spunta ipotesi del noleggio con patente di un pregiudicato

Svolta nelle indagini sul tragico incidente stradale avvenuto in via Veseri, a Massa di Somma, dove ha perso la vita Gennaro Costanzo, 55 anni. Secondo quanto apprende Teleclub, sarebbero stati identificati i giovani che si trovavano a bordo della Range Rover coinvolta nello schianto e fuggiti dopo l’impatto. Gli investigatori stanno facendo luce anche sulle modalità con cui il SUV sarebbe stato preso a noleggio.

Un violento scontro tra una Ford Ka e una Range Rover è costato la vita al 55enne, morto sul colpo in seguito all’incidente avvenuto in via Veseri, nel comune di Massa di Somma, alle pendici del Vesuvio. Nell’impatto sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera lieve, anche la convivente della vittima, una donna di 51 anni, e il nipotino di appena 3 anni. Le persone a bordo del SUV, invece, si erano allontanate subito dopo l’incidente, facendo perdere le proprie tracce. Ma nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi importanti elementi investigativi.

Massa di Somma, identificati i giovani a bordo della Range Rover

Secondo quanto apprende Teleclub, i giovani che si trovavano a bordo della Range Rover sarebbero stati identificati. Un elemento importante per ricostruire quanto accaduto e accertare le responsabilità del tragico incidente. Gli accertamenti si concentrano anche sull’identità di chi fosse effettivamente alla guida del fuoristrada al momento dello schianto e sulle circostanze della fuga.

Il giallo del SUV a noleggio: la patente sarebbe di una persona ai domiciliari

Un ulteriore aspetto sul quale si starebbe cercando di fare chiarezza riguarda la provenienza della Range Rover. Secondo le informazioni raccolte, il SUV sarebbe stato preso a noleggio utilizzando la patente di un’altra persona, che si troverebbe agli arresti domiciliari. Una circostanza ancora da verificare, che potrebbe essere legata al fatto che il giovane effettivamente alla guida non avrebbe potuto condurre il veicolo. Si tratta, al momento, di elementi che necessitano di ulteriori riscontri investigativi. Resta da chiarire chi abbia materialmente noleggiato la vettura, chi la stesse guidando e per quale motivo gli occupanti abbiano deciso di allontanarsi dopo il violento impatto.

Incidente in via Veseri, morto Giovanni Costanzo: feriti la compagna e il nipotino

Il dramma si è consumato lungo via Veseri, dove la Ford Ka condotta da Giovanni Costanzo si è scontrata con la Range Rover. Per il 55enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle conseguenze dell’impatto. La convivente, di 51 anni, è stata trasportata all’Ospedale del Mare di Napoli, dove ha ricevuto le cure necessarie prima di essere dimessa. Il nipotino di 3 anni è stato invece accompagnato all’ospedale pediatrico Santobono. Anche il piccolo è stato medicato e successivamente dimesso, con una prognosi di sei giorni. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del Greco, insieme ai sanitari del 118. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire la posizione delle persone coinvolte.