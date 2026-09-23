Si chiamava Alessandro Ciccarelli e aveva appena 30 anni il giovane che ha perso la vita nel grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio alle 14 circa lungo la Statale 162 dir “del Centro Direzionale”, nel tratto che collega Pomigliano d’Arco ad Acerra.

Incidente sulla Statale 162, muore a 30 anni Alessandro Ciccarelli

Stando alle prime informazioni emerse, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti la motocicletta sulla quale viaggiava il trentenne e un’automobile. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori, ma purtroppo per Alessandro non c’è stato nulla da fare: le conseguenze dell’impatto si sono rivelate fatali. Il 30enne era originario della Canesca, storica zona di Sant’Anastasia. Da poco aveva coronato il suo sogno d’amore con il matrimonio e, in questo periodo, viveva temporaneamente a Marigliano. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano. Alessandro viene descritto come un ragazzo gentile e sempre disponibile con gli altri, oltre che come una persona dedita al lavoro.

Le indagini

Sono ora in corso gli accertamenti necessari per stabilire con precisione cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto. Un contributo importante alla ricostruzione della dinamica potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dalle testimonianze di eventuali persone che abbiano assistito all’incidente. Le forze dell’ordine proseguiranno gli approfondimenti per chiarire le cause e l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato al tragico incidente.