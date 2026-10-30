Falciano del Massico, auto si ribalta sulla Provinciale 7: morto Giuseppe Natale, due feriti

Tragedia sulla Strada Provinciale 7, nel territorio di Falciano del Massico. Un uomo di 79 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 29 ottobre, intorno alle 19, lungo la carreggiata in direzione Mondragone. Nel sinistro, che ha coinvolto una Fiat Panda e un ciclomotore, sono rimaste ferite altre due persone, trasportate in ospedale.

Incidente mortale a Falciano del Massico: chi è la vittima

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la vittima è Giuseppe Natale, 79 anni, di Cancello ed Arnone. L’identità è stata riferita da Edizione Caserta, mentre la prima ricostruzione dell’intervento dei soccorritori è stata confermata anche da altre testate e dall’agenzia ANSA.

Per cause ancora da chiarire, la Panda guidata dall’anziano è uscita dalla sede stradale, ribaltandosi tra la vegetazione che costeggia la provinciale. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano hanno dovuto liberare il conducente dalle lamiere dell’abitacolo. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Due feriti sul ciclomotore: trasportati a Sessa Aurunca e Pineta Grande

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due uomini che viaggiavano sul ciclomotore. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti in strutture sanitarie diverse: uno all’ospedale di Sessa Aurunca, l’altro alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Non sono state diffuse informazioni ufficiali dettagliate sulle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze provenienti da Teano e Capua, oltre ai Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concentrate sulla vettura ribaltata fuori strada e sul recupero dei feriti.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli investigatori

Resta da ricostruire la sequenza esatta dei fatti, compreso il rapporto tra il coinvolgimento del ciclomotore e l’uscita di strada della Panda. Non è stato ancora accertato come sia avvenuto l’impatto né a chi siano attribuibili eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause della tragedia.

Il territorio era già stato segnato da un altro incidente mortale: nel novembre 2025 Teleclubitalia aveva raccontato la morte di Luigi Rennella in uno schianto tra Falciano del Massico e Mondragone. Si tratta di un episodio diverso da quello avvenuto giovedì sera sulla Provinciale 7.