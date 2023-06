Ancora sangue a Napoli. Un ragazzo di 19 anni è stato infatti accoltellato nella tarda serata di ieri.

Napoli, 19enne accoltellato all’addome

Il giovane è stato portato all’ospedale Cto di Napoli dove è stato curato per ferite da arma da punta e taglio al torace e all’addome. Ricoverato in prognosi riservata, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Carlo Arena che hanno avviato le indagini.

La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione. I militari hanno trovato alcune tracce ematiche e hanno cercato di capire qualcosa in più interrogando testimoni e amici del ferito in attesa di poter sentire lo stesso 19enne. E nel frattempo hanno acquisito le immagini delle telecamere pubbliche e private presenti in zona.