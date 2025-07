Un ragazzo di 17 anni, figlio di un noto commerciante locale, è stato accoltellato in piazza Generale Ferrara a Maddaloni, mentre si trovava in compagnia della fidanzata e di un gruppo di amici.

Maddaloni, apprezzamenti a una ragazza: 17enne accoltellato in pieno centro

Il giovane, raggiunto da due coltellate alla schiena, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Fortunatamente, secondo l’ultimo bollettino medico, le sue condizioni si sono stabilizzate e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe scaturita da un acceso battibecco tra due gruppi di giovani, probabilmente per futili motivi. Le forze dell’ordine ipotizzano che a scatenare la lite possano essere stati alcuni apprezzamenti rivolti a una ragazza. Il diverbio, inizialmente verbale, è degenerato rapidamente: il 17enne, che si trovava seduto su una panchina, sarebbe stato bersagliato con bottiglie di vetro e poi accoltellato alla schiena. Dopo l’aggressione, il giovane avrebbe tentato la fuga per mettersi in salvo.

Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dagli stessi amici della vittima. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportarlo d’urgenza al nosocomio casertano, dove è stato sottoposto a punti di sutura e tenuto sotto stretta osservazione.

Le indagini sono affidate al commissariato locale della Polizia di Stato, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Gli investigatori sono al lavoro per identificare gli autori dell’aggressione e, secondo quanto trapelato, sarebbero già sulle tracce dell’aggressore. Nella giornata di oggi è previsto l’ascolto della vittima da parte degli inquirenti, mentre si prosegue nell’analisi dei filmati e nelle testimonianze raccolte sul posto.