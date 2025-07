Avrebbe tentato di intrufolarsi in un appartamento al secondo piano di una palazzina di Viale della Vittoria a Villaricca ma avrebbe perso l’equilibrio precipitando a terra. Un tonfo di diversi metri che l’avrebbe ridotto in gravi condizioni. È successo sabato sera, poco dopo le 23, quando una banda di malviventi a bordo di un Suv ha provato a mettere a segno un furto in casa.

Villaricca, ladro tenta di entrare in casa ma precipita dal secondo piano: banda in fuga

Come apprende Teleclubitalia, due componenti del gruppo criminale si sono arrampicati lungo la facciata esterna sfruttando le condotte del gas come base d’appoggio. Uno dei due, però, quando si è reso conto che l’appartamento non era vuoto e ha sentito dei rumori provenire dall’interno, ha perso l’equilibrio ed è piombato al suolo dopo un volo di diversi metri. Ad attutire la caduta sarebbero stati alcuni pannelli, che sono andati distrutti nell’impatto. Tuttavia, una volta a terra, il malfattore non avrebbe dato di segni di vita e in base al racconto dei residenti sarebbe stato caricato in auto dai complici. L’auto della banda a quel punto si è dileguata facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono successivamente intervenuti i militari dell’Arma di Villaricca. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e riscontrato la presenza di diverse tracce ematiche nel punto di caduta e altre tracce compatibili con il trascinamento del corpo dal cortile all’interno della vettura. Non sono note le condizioni del criminale né in che modo sia stato soccorso. Toccherà agli investigatori ricostruire quanto accaduto subito dopo l’incidente e identificare i componenti della banda. Si tratterebbe di quattro/cinque uomini che agiscono a bordo di una macchina di grossa cilindrata di colore scuro usando un lampeggiante blu delle forze dell’ordine.