Tragedia sfiorata questa notte a Casoria, in piazza San Paolo. Un 32enne è rimasto ferito con una coltellata all’addome a seguito di una lite scoppiata per motivi di viabilità. Il giovane è finito in ospedale.

Casoria, 32enne ferito a coltellate dopo lite per viabilità

La vicenda si è consumata in piazza San Paolo, dove i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti per sedare una lite che ha visto coinvolto un 32enne. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, il ragazzo sarebbe stato ferito durante una lite con una coltellata. Il diverbio sarebbe scoppiato per motivi di viabilità. Curato nel pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore, è stato ritenuto guaribile in 10 giorni.

Rapina a Crispano: ferito a colpi d’arma da fuoco

Il bilancio dei feriti nell’area nord non si ferma qui. A Crispano un 42enne è rimasto ferito nel corso di un tentativo di rapina. La vittima è Antonio Martino, 42enne di Cardito. Secondo quanto raccontato ai carabinieri, il 42enne si trovava presso di un distributore di carburanti di Via Atellana (Crispano) dove stava facendo rifornimento quando sarebbero giunti dei rapinatori per derubarlo. Vista la sua reazione gli sarebbero stati sparati due colpi alla gamba sinistra. Medicato al pronto soccorso è stato dimesso senza prognosi.