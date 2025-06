San Prisco, maltratta i genitori e aggredisce carabinieri con coltello: arrestato 42enne

Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, il 42enne che, nel pomeriggio del 22 giugno, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo aveva appena minacciato e aggredito i genitori anziani.

San Prisco, maltratta i genitori e aggredisce i carabinieri: arrestato 42enne

Erano da poco passate le ore 11.30 quando la pattuglia della locale Stazione è intervenuta a San Prisco a seguito di una richiesta per lite in famiglia. Quando i militari dell’Arma sono giunti all’indirizzo indicato hanno notato la presenza, in strada, di un uomo in evidente stato di agitazione. Poco distante da questi vi era una persona anziana che ha invitato i carabinieri a seguirli nella sua abitazione, all’interno della quale vi era la moglie, anche lei agitata. Ai carabinieri i due coniugi hanno raccontato di aver avuto l’ennesima accesa discussione con il figlio, assuntore di droga e alcool, che li aveva anche minacciati.

Mentre i carabinieri stavano acquisendo informazioni riguardo all’accaduto, il 42enne, brandendo tra le mani due bastoni, ha iniziato a inveire contro i militari dell’Arma minacciando di danneggiare l’autovettura di servizio. Convinto a deporre i due bastoni, il 42enne è poi improvvisamente entrato in casa dove ha prelevato un coltello da cucina con il quale ha minacciato i carabinieri che, nella circostanza, allo scopo di disarmarlo, sono dovuti ricorrere all’utilizzo dello dello spray al peperoncino. Immobilizzato, è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.