Ancora sangue e violenza nelle strade di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 maggio, una banale lite per motivi di viabilità si è trasformata in una brutale aggressione a colpi di coltello. L’episodio è avvenuto a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale della città. La vittima, un uomo di 30 anni, è ricoverata in codice rosso all’ospedale Villa Betania. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Ponticelli. Lite per viabilità finisce nel sangue: 30enne ridotto in fin di vita

Il fatto si è verificato intorno alle 18 in viale Margherita. A lanciare l’allarme sono stati i passanti, dopo aver visto una persona gravemente ferita. Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Operativo e quelli del Radiomobile del Gruppo di Napoli, che hanno trovato il tratto di strada cosparso di sangue. La vittima, Ciro Borriello, incensurato, è stata colpita da numerose coltellate al petto e alla schiena. I fendenti hanno lesionato gravemente un polmone e l’intestino, rendendo necessario un ricovero d’urgenza.

Decisiva per la ricostruzione dell’accaduto la testimonianza del padre della vittima, Bruno, presente al momento della rissa: “Ero in auto con mio figlio lungo viale Margherita – racconta – quando, all’improvviso, è scoppiata una lite con persone che non conoscevamo. È bastato un nulla, forse una precedenza non rispettata, per far degenerare tutto”. Dalle parole si è rapidamente passati ai fatti: insulti, spintoni, poi calci e pugni fino all’estrazione dei coltelli. La scena ha gettato nel panico decine di automobilisti e passanti. La strada si è trasformata in un deserto mentre gli aggressori si sono dati alla fuga, lasciando sull’asfalto una scia di sangue. Le indagini sono in corso: i carabinieri stanno acquisendo testimonianze e immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per risalire agli aggressori.