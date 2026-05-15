Frattaminore, assalto nella notte al bancomat della BPER: ATM fatto esplodere in Piazza Atella

Paura nella notte a Frattaminore, dove alcuni malviventi hanno assaltato lo sportello ATM della Banca BPER in Piazza Atella facendolo esplodere per poi fuggire con il denaro contenuto all’interno. L’episodio si è verificato nelle scorse ore 3.45. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano dopo diverse segnalazioni relative a una forte esplosione avvertita nella zona.

ATM fatto saltare in aria da uomini travisati

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di uomini con il volto coperto avrebbe piazzato l’esplosivo allo sportello bancomat dell’istituto di credito. Dopo la deflagrazione, i banditi si sarebbero impossessati del denaro contenuto nell’ATM, la cui somma è ancora in fase di quantificazione. Subito dopo il colpo, i responsabili sarebbero fuggiti a bordo di un’auto facendo perdere le proprie tracce.

Indagini dei Carabinieri

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo di Caivano, mentre i rilievi tecnici sono stati eseguiti dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i componenti del commando e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto. Nonostante la violenta esplosione e i danni provocati allo sportello ATM della BPER, fortunatamente non si registrano feriti.