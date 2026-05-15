Frattamaggiore, raid punitivo contro pizzeria rivale: nel commando anche il killer di Elvira Zibra

Un presunto raid punitivo contro una pizzeria concorrente, tra urla, minacce e danni a un’auto e all’ingresso del locale. Al centro della vicenda c’è Gianluca Sivo, già condannato in via definitiva per l’omicidio stradale di Elvira Zibra, la barista 34enne travolta e uccisa sul lungomare di Napoli nel 2020. La nuova vicenda è esplosa dopo la denuncia pubblica raccolta dal parlamentare dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso video e testimonianze relative all’aggressione avvenuta a Frattamaggiore ai danni di una famiglia di ristoratori.

“Costretti a barricarsi nel locale”

Secondo quanto denunciato, i gestori del ristorante sarebbero stati costretti a rifugiarsi all’interno del locale per sfuggire all’aggressione. Nei filmati diffusi sui social comparirebbero Gianluca Sivo e altri componenti del gruppo coinvolto nella lite. Tra questi anche la compagna dell’uomo, nota tiktoker, immortalata mentre insulta verbalmente i presunti rivali brandendo una bomboletta spray e un accendino. Alcuni membri del gruppo avrebbero inoltre danneggiato un’auto e colpito l’ingresso del ristorante durante il parapiglia.

La versione del gruppo Sivo

La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo video, testimonianze ed esposti incrociati per chiarire la dinamica dei fatti. Dal canto loro, le persone vicine a Sivo sostengono di essere state aggredite per prime e di aver reagito soltanto dopo aver subito un’azione violenta. Le verifiche investigative sono ancora in corso.

Chi è Gianluca Sivo

Il nome di Gianluca Sivo è noto alle cronache giudiziarie per la morte di Elvira Zibra, la 34enne travolta e uccisa sul lungomare di Napoli al termine di una serata di lavoro. Secondo quanto ricostruito nel processo, Sivo stava guidando ad alta velocità in via Caracciolo quando, impennando con la moto, investì mortalmente la donna. Difeso dall’avvocato Giuseppe D’Alise, era stato inizialmente condannato a 5 anni e 4 mesi per omicidio stradale, pena poi ridotta in appello a 4 anni e mezzo. Durante il processo aveva chiesto scusa alla famiglia della vittima, dichiarazioni oggi tornate al centro delle polemiche dopo le nuove accuse.

L’attacco di Francesco Borrelli

Durissimo l’intervento del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto un immediato intervento delle autorità. «Violenza inaudita da parte di chi ha già ucciso. Gianluca Sivo e il suo commando devono essere fermati subito», ha dichiarato il parlamentare. Borrelli ha poi aggiunto: «Siamo di fronte a individui pericolosi che non mostrano alcun segno di ravvedimento. Oggi lo ritroviamo a guidare spedizioni punitive e a sfasciare auto, spalleggiato da un gruppo che agisce con metodi criminali». Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’intera vicenda attraverso l’analisi dei video pubblicati online e delle denunce presentate dalle parti coinvolte.