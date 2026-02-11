San Valentino con la prevenzione: il 14 febbraio screening oncologici gratuiti nei distretti dell’ASL Napoli 2 Nord

In occasione del 14 febbraio, l’ASL Napoli 2 Nord promuove una giornata straordinaria dedicata alla prevenzione oncologica, con l’obiettivo di facilitare l’accesso gratuito ai programmi di screening per la popolazione nelle fasce di età previste. L’iniziativa punta a rafforzare la cultura della diagnosi precoce e a rendere ancora più capillare l’offerta dei controlli sul territorio.

Le attività si svolgeranno prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 13:00, con alcune specifiche variazioni indicate per singola sede. Particolare attenzione è rivolta al Distretto 38 di Marano, in via Musella, dove saranno disponibili i test per il colon retto, per l’HPV e la mammografia.

Di seguito l’elenco completo delle sedi coinvolte, con indirizzi, orari e tipologie di screening attivi. Per il Distretto 35, a Pozzuoli, in via Diano 31, le attività si svolgeranno dalle 9 alle 13 con screening per colon retto, HPV e mammella.

Per quanto riguarda il territorio di Giugliano in Campania , nell’ambito del Distretto 37, in corso Campano 316 (Piazza Annunziata), dalle 8:30 alle 13 saranno disponibili gli screening per colon retto, HPV e mammella. Sempre a Giugliano, nello stesso distretto, la sede di viale San Francesco, nella fascia oraria 8:30 – 13, sarà dedicata esclusivamente allo screening per il colon retto. Analogo servizio, sempre riservato unicamente al colon retto, sarà garantito anche presso il presidio di Lago Patria, in via Staffetta, negli stessi orari.

, nell’ambito del Distretto 37, in corso Campano 316 (Piazza Annunziata), dalle 8:30 alle 13 saranno disponibili gli screening per colon retto, HPV e mammella. Sempre a Giugliano, nello stesso distretto, la sede di viale San Francesco, nella fascia oraria 8:30 – 13, sarà dedicata esclusivamente allo screening per il colon retto. Analogo servizio, sempre riservato unicamente al colon retto, sarà garantito anche presso il presidio di Lago Patria, in via Staffetta, negli stessi orari. Il Distretto 38 di Marano , in via Musella, sarà operativo dalle 8:30 alle 13 con screening per colon retto, HPV e mammografia. A Mugnano di Napoli, in via Aldo Moro 8, dalle 8:30 alle 13 saranno disponibili colon retto, HPV e mammella.

, in via Musella, sarà operativo dalle 8:30 alle 13 con screening per colon retto, HPV e mammografia. A Mugnano di Napoli, in via Aldo Moro 8, dalle 8:30 alle 13 saranno disponibili colon retto, HPV e mammella. Per il Distretto 40, a Melito di Napoli in via Roma 256, dalle 8:30 alle 13 saranno attivi colon retto, HPV e mammella. A Frattamaggiore, in via Vergara, nella stessa fascia oraria saranno garantiti colon retto, HPV e mammella.

in via Roma 256, dalle 8:30 alle 13 saranno attivi colon retto, HPV e mammella. A Frattamaggiore, in via Vergara, nella stessa fascia oraria saranno garantiti colon retto, HPV e mammella. Nel Distretto 41, a Frattamaggiore in corso Vittorio Emanuele (Palazzo Rescigno), dalle 8:30 alle 13 saranno disponibili colon retto, HPV e mammella; stessi servizi e stessi orari anche presso il presidio di Casandrino in via De Angelis.

in corso Vittorio Emanuele (Palazzo Rescigno), dalle 8:30 alle 13 saranno disponibili colon retto, HPV e mammella; stessi servizi e stessi orari anche presso il presidio di Casandrino in via De Angelis. Per il Distretto 43, a Casoria in via A. De Gasperi 43, dalle 8:30 alle 13 saranno attivi colon retto, HPV e mammella. Ad Afragola, nel Distretto 44 in via A. De Gasperi 1, nella stessa fascia oraria saranno disponibili gli screening per colon retto, HPV e mammella. A Caivano, nel Distretto 45 in via Santa Chiara, dalle 8:30 alle 13 saranno garantiti colon retto, HPV e mammella.

in via A. De Gasperi 43, dalle 8:30 alle 13 saranno attivi colon retto, HPV e mammella. Ad Afragola, nel Distretto 44 in via A. De Gasperi 1, nella stessa fascia oraria saranno disponibili gli screening per colon retto, HPV e mammella. A Caivano, nel Distretto 45 in via Santa Chiara, dalle 8:30 alle 13 saranno garantiti colon retto, HPV e mammella. Ad Acerra, nel Distretto 46 in via Flavio Gioia 1, dalle 8:30 alle 13 saranno disponibili colon retto, HPV e mammella. Infine, a Casalnuovo di Napoli, nel Distretto 47 in viale degli Oleandri 1, dalle 8:30 alle 13 saranno attivi colon retto, HPV e mammella.

L’ASL Napoli 2 Nord invita i cittadini a verificare con attenzione la sede più vicina e la tipologia di screening di interesse, ricordando che alcune strutture, come Viale San Francesco e il presidio di Lago Patria a Giugliano, sono dedicate esclusivamente al colon retto. La giornata rappresenta un’importante occasione per prendersi cura della propria salute e aderire gratuitamente ai programmi di prevenzione messi a disposizione dal servizio sanitario.