Un guineano e due gambiani sono stati arrestati nella serata di ieri dai carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada durante un mirato servizio antidroga eseguito unitamente militari della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta, presso la locale villetta comunale ubicata proprio a ridosso del viale Carlo III di Borbone.

San Nicola La Strada, tre pusher sorpresi a spacciare lungo Viale Carlo III: arrestati

I tre extracomunitari, di età compresa tra i 25 e 29 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per la commissione di reati in materia di stupefacenti, sono stati sorpresi dai carabinieri in largo rotonda, mentre cedevano a quattro giovani del casertano altrettante dosi di hashish.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare sia i pusher che gli avventori. Questi ultimi, subito identificati, sono stati segnalati alla locale prefettura per le previste sanzioni. L’immediata perquisizione personale, eseguita a carico dei due gambiani e del guineano, subito mostratesi particolarmente nervosi ed intolleranti al controllo, ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di hashish e 130 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Lo stupefacente rinvenuto nel corso delle perquisizioni è stato sottoposto a sequestro insieme al denaro contante. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.