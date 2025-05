Nella serata di sabato 17 maggio, tre individui si sono introdotti abusivamente all’interno dell’isola ecologica di Asia, situata in via Saverio Gatto, nel quartiere collinare dei Colli Aminei a Napoli. I tre sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre materiali e apparecchiature, e sono stati arrestati grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato.

Napoli, sorpresi a rubare nell’isola ecologica: arrestati tre malviventi

A far scattare l’allarme sono stati gli stessi operatori dell’azienda Asia, insospettiti da movimenti anomali all’interno dell’area. Dopo aver notato la presenza di intrusi, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. I ladri miravano a trafugare elettrodomestici, batterie, carburante, pezzi di veicoli e cavi in rame. Le indagini si sono avvalse delle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza installate nel sito, grazie alle quali gli agenti hanno potuto identificare rapidamente i responsabili e procedere con l’arresto.

In un comunicato ufficiale, l’azienda municipalizzata Asia ha espresso gratitudine nei confronti della Polizia di Stato e del proprio personale. “Ringraziamo le Forze dell’Ordine e i nostri operatori per l’efficace intervento. Proteggere le nostre strutture e ciò che viene conferito con responsabilità e fiducia dai cittadini è per noi una priorità. I materiali raccolti nelle isole ecologiche devono essere destinati correttamente ai processi di trattamento e riciclo”, si legge nella nota.