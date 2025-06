Sorpresi a rubare ai bagnanti sulla spiaggia delle Monache di Posillipo. Tre minorenni sono stati fermati nella giornata di sabato per furto aggravato in concorso.

Posillipo, sorpresi a saccheggiare borse e zaini dei bagnanti: fermati tre minorenni

Secondo quanto riporta una nota della Questura di Napoli, i tre giovanissimi. approfittando dell’affollamento causato dal weekend e dalle alte temperature, i ragazzi avevano iniziato a sottrarre effetti personali alle persone presenti sulla striscia di litorale che affaccia sul Golfo.

Durante i controlli disposti dalla Questura di Napoli per la sicurezza delle aree balneari, i Falchi della Squadra Mobile hanno sorpreso i giovani in flagranza e li hanno fermati. Uno dei tre è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.