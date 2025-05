Un uomo di 39 anni, di origine ucraina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta per maltrattamenti in famiglia. L’intervento è avvenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza 113, che segnalava un’aggressione in corso ai danni di una donna.

San Nicola La Strada, prende a botte la madre con il manico della scopa: arrestato 39enne

Gli agenti della Squadra Volante, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato la vittima – la madre dell’aggressore – con evidenti contusioni al volto, segni inequivocabili delle violenze subite. Secondo quanto accertato, la donna sarebbe stata colpita con schiaffi, calci e persino con un manico di scopa dal figlio convivente.

Le successive indagini hanno portato alla luce un quadro preoccupante: l’uomo avrebbe tenuto per anni comportamenti vessatori, caratterizzati da violenze fisiche e continue minacce di morte nei confronti della madre. Una spirale di maltrattamenti protratta nel tempo, che ha trovato un tragico epilogo nell’ennesimo episodio di violenza domestica. Al termine delle formalità di rito, il 39enne è stato trasferito presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida.