Tragedia nel comune ai piedi del Vesuvio, Antonio Langella muore a causa di un brutto male. È stravolta la comunità di San Giuseppe Vesuviano per la scomparsa del 24enne che è deceduto dopo aver combattuto come un leone. Antonio aveva frequentata l’istituto IPSAR L. De’ Medici ad Ottaviano. Era fan della nota cantante Nancy Coppola e dopo anni aveva finalmente realizzato il suo sogno: incontrarla e chiederle uno scatto. La notizia della scomparsa di Antonio ha fatto rapidamente il giro del web e della città. Centinaia i messaggi sui social per ricordare il giovane.

Antonio Langella stroncato da un brutto male: i messaggi d’addio

Un utente scrive per lui: “Piccolo angelo riposa in pace….un brutto male ti ha strappato alla vita terrena… condoglianze alla famiglia Langella per la perdita di Antonio….“.

Un’altra aggiunge: “Non si può morire così, che la terra ti sia lieve“. Ed anche: “Risposa in pace, conforta i tuoi cari”. Ancora un semplice messaggio che recita: “Dolcezza infinita“, e che lascia intendere quanto la sua comunità fosse legata ad Antonio e si sia raccolta nel dolore per la sua scomparsa.