Villaricca, giovedi una marcia per la pace nelle strade cittadine

A Villaricca una Marcia per la Pace:“Mai più guerre. Fermiamo il genocidio in Palestina”

Giovedì 26 giugno, con partenza alle ore 19:00 dalla Chiesa San Francesco d’Assisi e arrivo alle ore 20:30 presso il Comune di Villaricca, si terrà la Marcia per la Pace, un’iniziativa fortemente voluta da un ampio fronte di associazioni del territorio con il patrocinio morale del Comune di Villaricca.

In un momento storico segnato da conflitti laceranti, guerre dimenticate e un’emergenza umanitaria drammatica in Palestina, questa marcia vuole essere un grido collettivo per la pace e un atto di solidarietà verso le vittime innocenti. Partecipare significa scegliere da che parte stare: dalla parte dell’umanità, della non violenza e della giustizia.

Invitiamo tutte e tutti a unirsi alla marcia portando solo bandiere della pace e della Palestina, per testimoniare con forza il rifiuto di ogni forma di oppressione e violenza. La presenza del Sindaco di Villaricca, nonché di parroci e scolaresche, sottolinea il significato istituzionale e civico dell’evento. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra le associazioni C.As.A, Ammuina, Terra Viva e le piazze di Schierarsi Villaricca, Qualiano e Calvizzano con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sta accadendo specialmente in Palestina, dove un popolo continua a subire sofferenze immani nel silenzio colpevole della comunità internazionale al genocidio in atto.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e consapevole. Che la voce della pace possa essere più forte di quella delle armi.

COMUNICATO STAMPA