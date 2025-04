I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno arrestato un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, in un appartamento di San Giuseppe Vesuviano trasformato in laboratorio per la lavorazione e lo spaccio di droga.

San Giuseppe Vesuviano, casa trasformata in laboratorio della droga: arrestato 46enne

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati 9 chili di hashish, 4 chili di marijuana, 200 grammi di cocaina e 100 grammi di crack. Secondo le stime degli inquirenti, il valore della droga sul mercato avrebbe superato i 100mila euro.

Tra i materiali rinvenuti anche un roner da cucina, un dispositivo utilizzato per la cottura a bassa temperatura e presente nei forum dedicati all’“hash curing” – tecnica di lavorazione dello stupefacente finalizzata a migliorarne qualità, aroma e consistenza.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è attualmente in carcere, in attesa di giudizio. La moglie è stata denunciata per lo stesso reato.