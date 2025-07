Napoli, corriere della droga arrestato al porto: trasportava nel retto 100 grammi di eroina

Ovulatori, muli, body packers. Sono molti i nomi usati nello slang del narcotraffico per indicare una figura sola: il corriere della droga. Persone spesso fragili o disperate, che mettono a rischio la propria vita diventando veri e propri vettori umani, trasportando sostanze stupefacenti all’interno del proprio corpo.

È quanto accaduto al porto turistico di Napoli, dove i Carabinieri del nucleo operativo Centro hanno arrestato un uomo di 41 anni, di origine nigeriana, con addosso oltre 100 grammi di eroina purissima. La droga era occultata nel retto in dieci ovuli sigillati, uno dei quali stava per rompersi. Un rischio altissimo: anche la minima lacerazione avrebbe potuto provocare un’overdose letale.

L’episodio si è verificato durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto in Sardegna. L’uomo ha attirato l’attenzione dei militari per un comportamento eccessivamente nervoso e irrequieto. Un atteggiamento considerato tipico di chi trasporta droga all’interno del proprio corpo, secondo una tecnica nota come body packing: ingestione volontaria di ovuli confezionati in materiali impermeabili e introdotti nel tratto gastrointestinale o in altre cavità.

Accompagnato all’ospedale Pellegrini per accertamenti, è stata una radiografia a confermare i sospetti: l’uomo era un “corriere umano” trasportava nel retto oltre 100 grammi di eroina pura. Per fortuna, non ha subito danni fisici, ma è stato immediatamente arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e condotto in carcere, dove è in attesa di giudizio. I Carabinieri continuano le indagini per verificare eventuali collegamenti del 41enne con organizzazioni più ampie dedite al traffico internazionale di stupefacenti.