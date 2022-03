Ennesimo morto sul lavoro in Campania. Questa volta a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. A perdere la vita, una volta trasportato all’ospedale di Nola, un operaio di 56 anni. Si tratta di Dakaj Mynyr, originario dell’Albania, regolarmente assunto.

San Giuseppe Vesuviano, muore operaio: indagano i carabinieri

Il 56enne è deceduto all’arrivo presso il nosocomio nolano. Poco prima era stato vittima di un infortunio sul lavoro in una ditta di San Gennaro Vesuviano che si occupa di logistica. Non è ancora chiara la dinamica. La salma è stata traslata presso il policlinico di Napoli per l’esame autoptico. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Nola e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna per ricostruire le fasi dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Informata la Procura competente.

Altro morto a Padova

Oggi, 16 marzo, si registra un altro infortunio mortale sul lavoro in Italia. Questa volta a Cartura, in provincia di Padova. Un operaio di appena 25 anni, Daniel Bianchi, è morto folgorato in via Gazzo. Dipendente di una ditta di giardinaggio, il giovane, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando insieme al fratello su un cestello elevatore per potare un albero quando l’attrezzatura avrebbe toccato dei cavi dell’alta tensione. Inutili i soccorsi.