Prima avrebbe avvicinato un uomo con la scusa di chiedere informazioni, poi gli avrebbe strappato con violenza una collana dal collo per darsi alla fuga. Per questo un 18enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Cancello con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

San Felice a Cancello, gli strappa una collana e fugge: denunciato 18enne

L’episodio è avvenuto a San Felice a Cancello, nel casertano. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata lo scorso 7 agosto dalla vittima, un 66enne residente a Santa Maria a Vico. Fondamentali per ricostruire la dinamica della rapina sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, analizzate dai militari insieme ai dati dei sistemi di lettura delle targhe.

Gli investigatori hanno inoltre raccolto testimonianze ed effettuato individuazioni fotografiche, riuscendo così a risalire a uno dei presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe fuggito a bordo di una Opel Mokka, guidata e noleggiata da altre persone, la cui identificazione è ancora in corso. Al termine degli accertamenti, il 18enne è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata in concorso. Le indagini proseguono.