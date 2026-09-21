Napoli, strappa una collana d’oro e fugge in corso Umberto I: arrestato rapinatore 19enne

Rapina in pieno centro a Napoli. Un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. L’episodio si è verificato nella serata di ieri in corso Umberto I, dove un uomo è stato avvicinato e derubato della collana d’oro che portava al collo. Il gioiello gli sarebbe stato strappato con violenza, prima della fuga del responsabile.

Napoli, strappa una collana d’oro e fugge: arrestato 19enne

La segnalazione della rapina è arrivata alla Sala Operativa della Questura, che ha immediatamente inviato sul posto gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Sono quindi scattate le ricerche del presunto autore. Grazie a una rapida attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a rintracciare poco dopo il 19enne in via Lavinaio.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane è stato trovato ancora in possesso della collana sottratta alla vittima. Il 19enne è stato quindi arrestato per rapina aggravata e lesioni personali. La collana d’oro recuperata dagli agenti è stata invece restituita al legittimo proprietario.