Samuele Carniani è un corteggiatore della nuova stagione di Uomini e Donne 2021-2022. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Samuele Carniani: età

Il corteggiatore è nato ad Arezzo, nel 1999. Ha dunque 22 anni.

Vita privata

E’ cresciuto una famiglia che, in passato, si è ritrovata ad affrontare dei momenti difficili: il padre di Samuele ha avuto dei problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti e sua madre ha vissuto degli anni di sofferenza e timore fino alla nascita di Samuele. Quando il ragazzo è venuto al mondo, fortunatamente, la situazione è cambiata.

Dopo essersi diplomato presso l’Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Arezzo, Samuele ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, la ditta Elena Astucci, occupata nella produzione di confezioni in pelle. Quando ha del tempo libero, inoltre, Samuele lavora come modello.

Tra i suoi interessi, possiamo menzionare la passione per lo sport: quando era bambino, Samuele praticava la scherma, in particolare il fioretto. Al momento, invece, è solito andare in palestra.

Fidanzata

In passato ha avuto una relazione con una ragazza di nome Irene. Ma di lei non si sa molto

Uomini e Donne

Samuele è entrato in Uomini e Donne come corteggiatore per un appuntamento al buio all’inizio della nuova stagione del 2021/2022. Le troniste presenti erano Roberta Giusti e Andrea Nicole Conte e Samuele ha deciso di corteggiare la prima.

Scelta

Dopo essere riuscito a farsi notare da Roberta ed aver ottenuto una prima uscita in esterna, Samuele ha cominciato ad uscire con la tronista e tra i due si è creata un’intesa. Il 16 dicembre 2021 Roberta ha fatto la sua scelta: Samuele.