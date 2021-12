Roberta Ilaria Giusti è la tronista della nuova stagione di Uomini e Donne 2021-2022, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Roberta Ilaria Giusti: età

Roberta Ilaria Giusti è nata 28 novembre 1999, a Roma. Ha dunque 21 anni ed è del segno del Sagittario.

Vita privata

Cresce con la madre e le due sorelle, a seguito della prematura scomparsa del padre, avvenuta quando Roberta aveva solo 14 anni. All’età di 18 anni va via di casa e prende una stanza in affitto, sempre a Roma, per intraprendere il corso di studi di Lingue e Letterature Straniere presso l’università UniRoma 3. Si laurea il 22 luglio 2021. Il rapporto con la madre è una delle cose più importanti della vita di Roberta.

Scelta

Roberta ha scelto, nella puntata di Uomini e Donne registrata il 16 dicembre, Samuele Carniani, preferendolo così al cuoco pugile romano.

La scelta di Roberta, però, si è rivelata inaspettata, dal momento che soprattutto i fan del programma avrebbero scommesso sull’altro pretendente. Proprio il bacio tra Roberta e Samuele aveva scatenato l’ira di Luca che, infatti, non si era ripresentato in studio. In più occasioni, però, la 21enne aveva sottolineato come l’atteggiamento dello chef romano fosse molto strafottente e tra loro, agli inizi della conoscenza, ci fu anche un’accesa discussione.