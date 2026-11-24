Un 32enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato aggredito con cocci di bottiglia in via Nuova Marina. La vittima ha riportato ferite al volto e all’addome ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso, dove si trova in prognosi riservata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 36enne con l’accusa di tentato omicidio.

Napoli, aggressione con cocci di bottiglia in via Nuova Marina

I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 23 novembre. I militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Nuova Marina dopo la segnalazione di una violenta aggressione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un uomo di 36 anni, di origine nigeriana e irregolare sul territorio nazionale, avrebbe colpito un suo connazionale di 32 anni usando frammenti di una bottiglia di vetro. Le ragioni dell’aggressione sono al momento ancora da chiarire. Non sono stati comunicati elementi sufficienti per ricostruire che cosa abbia provocato la violenza.

Il 32enne in prognosi riservata al Pellegrini

La vittima, un 32enne nigeriano regolarmente presente in Italia, è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale Pellegrini. Le ferite al viso e all’addome hanno reso necessario il ricovero in codice rosso. Le sue condizioni vengono descritte come gravi e i sanitari si sono riservati la prognosi.

Arrestato un 36enne per tentato omicidio

I Carabinieri hanno individuato e arrestato il presunto aggressore, un 36enne, contestandogli il reato di tentato omicidio. Al termine delle procedure l’uomo è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei giorni scorsi Teleclubitalia aveva raccontato un’altra indagine su un’aggressione avvenuta nel centro storico di Napoli, nei pressi dell’Università L’Orientale, episodio distinto da quello di via Nuova Marina.