Incidente mortale all’alba di oggi, 3 agosto, a Salerno. A perdere la vita in località Fuorni un ragazzo di appena 26 anni di San Cipriano Picentino.

Incidente a Salerno, muore 26enne

Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto in via Ostaglio, all’altezza del distributore di benzina, quando si sarebbe schiantato contro una vettura proveniente dal senso di marcia opposto.

L’impatto è stato violento al punto da farlo sbalzare a terra. Immediatamente scattati i soccorsi, i medici della Croce Bianca non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro. I tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul luogo della tragedia sono poi sopraggiunte le pattuglie della polizia di Stato di Salerno, a cui si sono affidate le indagini. La strada per Giffoni Valle Piana è stata chiusa per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.