Omicidio Martina Carbonaro: domani al via il processo per l’ex fidanzato

Si terrà domani, 19 maggio, davanti alla seconda sezione della Corte d’Assise di Napoli, la prima udienza del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne assassinata il 26 maggio 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. Imputato nel procedimento è l’ex fidanzato della ragazza, il 19enne Alessio Tucci, attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano. Il giovane confessò l’omicidio dopo aver preso parte, fingendo, anche alle ricerche della vittima.

Omicidio Martina Carbonato: domani al via il processo per l’ex fidanzato

L’avvio del dibattimento arriva dopo la decisione del gup del Tribunale di Napoli Nord, che ha rigettato la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa dell’imputato. Una scelta dettata dalle aggravanti contestate dalla Procura, che rendono inammissibile il rito alternativo e quindi impossibile ottenere lo sconto di pena previsto.

A Tucci vengono contestati motivi abietti e futili, la minore età della vittima, il rapporto affettivo con la ragazza e la minorata difesa, aggravata dal fatto che il delitto sarebbe avvenuto in un luogo isolato. Circostanze che, comportando la possibile condanna all’ergastolo, impongono il processo con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise. Nel procedimento si sono costituiti parte civile i genitori di Martina, rappresentati dall’avvocato Sergio Pisani, oltre al Comune di Afragola e ad alcune associazioni.