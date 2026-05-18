Aversa, depredata e vandalizzata la Casa “Caianiello”. La minoranza: “Monumento al fallimento politico”

Raid vandalico all’ex macello di Aversa, sede della Casa della Cultura “Vincenzo Caianiello”. Nei giorni scorsi, ignoti si sarebbero introdotti ancora una volta nella struttura comunale di via Tristano, devastando locali interni, impianti e arredi. Nel mirino dei malviventi anche l’auditorium e gli spazi del Museo di Storia Militare. Sul caso arriva ora il duro affondo della minoranza consiliare.

I consiglieri Mauro Baldascino, Mario De Michele e Marco Girone, dopo un sopralluogo effettuato domenica mattina, parlano di “monumento al fallimento politico e amministrativo” dell’attuale maggioranza. “La cosa più sconcertante – attaccano i consiglieri – è che tutto questo andava avanti da mesi”. Da qui le accuse all’amministrazione comunale per la mancata vigilanza e per aver lasciato la struttura in stato di abbandono, nonostante le richieste avanzate negli anni da associazioni e cittadini per utilizzare gli spazi. La minoranza annuncia inoltre di aver presentato denuncia alla Procura e punta il dito contro quelle che definisce “responsabilità politiche colossali e omissive” nella gestione del patrimonio pubblico.

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