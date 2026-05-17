Lusciano, tragedia in viale della Libertà: Gennaro Massa investito e ucciso mentre attraversava la strada

Tragica serata a Lusciano, in viale della Libertà, dove nella serata di ieri Gennaro Massa ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e degli agenti del Commissariato di Aversa, giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Aversa, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili.

La vittima, giovane padre di famiglia, lascia la moglie e i figli piccoli. L’incidente si è verificato all’incrocio nei pressi del Bar Boschetto, lungo viale della Libertà. Da tempo i residenti segnalano la pericolosità del tratto stradale, denunciando il passaggio di veicoli ad alta velocità.

La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro dei social, dove in queste ore si susseguono messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Massa.