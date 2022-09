Sabato di sangue a Salerno. Sul lungomare, in via Salvador Allende, un giovane di appena 17 anni, C.E., originario di Vietri sul Mare, ha perso ha vita in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica 4 settembre.

Salerno, si schianta con lo scooter contro un palo: muore 17enne

Ancora da chiarire la dinamica. Stando a una prima ricostruzione, il 17enne viaggiava in sella al suo scooter quando, per ragioni in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo fuori strada.

La sua corsa è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato devastante. Sul posto le ambulanze dell’Humanitas ma per il giovane non c’è stato nulla da fare e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Successivamente sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia di Salerno per i rilievi del caso.

Il precedente

Solo pochi giorni fa il lungomare di Salerno era stato teatro di un altro incidente mortale. La scorsa settimana a perdere la vita una 54enne di origini brasiliane. In via Torrione la donna è stata travolta e investita da un’auto mentre era in compagnia del figlio 21enne.