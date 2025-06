Una tragica fatalità ha stroncato la vita di Romeo Fiandra, 44 anni, originario di Napoli. L’uomo è rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri nella zona di La Pietra, a Pozzuoli, al confine con Bagnoli. A causare la caduta del suo scooter, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una macchia d’olio presente sulla carreggiata.

Pozzuoli, scivola con scooter su macchia d’olio e muore: addio a Romeo Fiandra

Secondo una prima ricostruzione, il 44enne viaggiava in sella al suo scooter insieme alla moglie quando avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando al suolo. Romeo sarebbe morto nell’impatto, mentre la donna che ha riportato ferite non gravi è stata ricoverata in ospedale in stato di choc. La famiglia della vittima, ancora sconvolta per l’accaduto, intende sporgere denuncia contro ignoti, chiedendo che venga fatta piena luce sulla presenza della sostanza scivolosa sull’asfalto. Sull’episodio indagano gli uomini della Polizia Municipale di Pozzuoli. Ai fini della dinamica potrebbero risultare decisive le immagini di videosorveglianza.

Il cordoglio e il ricordo

Numerosi i messaggi di dolore e affetto apparsi sui social in ricordo di Romeo, conosciuto da tutti come “Ciccio”. Tra i più commossi, i colleghi di lavoro dell’ANC, ditta che si occupa di manutenzioni stradali,. “Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del nostro amico e collega Romeo Fiandra, detto Ciccio, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto a Bagnoli. Romeo lavorava da sei anni nel settore della manutenzione stradale presso l’azienda ANC Avellino (Fiumeri), svolgendo il proprio mestiere con dedizione e serietà. Era anche il cognato di Carlo Saulino, nostro compagno di lunga data nelle battaglie sindacali per il diritto al lavoro a Napoli e rappresentante RSA/USB a Montefredane”.