Agguato a colpi di pistola nella serata di ieri a Napoli. Gli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra sono intervenuti in Corso san Giovanni angolo via Comunale Ottaviano per la segnalazione di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco.

Sabato di sangue a Napoli, 35enne centrato da due colpi di pistola

A rimanere ferito dai proiettili dei sicari un 35enne sul posto. Il giovane è stato trasportato all’Ospedale del Mare e non sarebbe in pericolo di vita. Almeno due proiettili lo hanno raggiunto al petto e all’inguine.