Una lite apparentemente banale, una pistola tirata fuori all’improvviso e poi quattro colpi esplosi tra la folla. Poteva finire in tragedia la sparatoria avvenuta nei pressi di un bar di Giugliano in via Oasi Sacro Cuore, dove D.Q. è rimasto gravemente ferito.

Giugliano. Preso in giro in strada, lui va a casa prende la pistola e spara 4 colpi

L’uomo, subito ascoltato dagli inquirenti in ospedale, ha ricostruito l’accaduto e riconosciuto il presunto aggressore: S D.A., identificato anche grazie alle immagini di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe preso in giro per l’ennesima volta il 61enne che in quell’occasione si era allontanato per poi tornare armato di pistola facendo fuoco 4 volte contro il 49enne. L’uomo è stato raggiunto da due colpi al torace e altri due, mentre cercava di fuggire, a un piede e a una gamba. Le telecamere hanno immortalato ogni momento.

A rafforzare le accuse, la testimonianza di un cugino dell’indagato, che lo avrebbe visto fuggire armato all’interno del cortile condominiale. Subito dopo il delitto, l’aggressore si è reso irreperibile: ha abbandonato il cellulare nei pressi dell’androne di casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo ore di ricerche, gli agenti lo hanno trovato nascosto nell’abitazione di una zia ultra90enne, ignara di tutto. Il fermato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare il movente e chiarire tutti i contorni dell’aggressione.