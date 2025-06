Giugliano, spari tra la gente in via Oasi sacro cuore: ferito uomo a colpi di pistola

Un uomo è stato attinto da colpi d’arma da fuoco questo pomeriggio a Giugliano. I fatti in via Oasi Sacro Cuore, nei pressi del bar Royal. Si tratterebbe di un 50enne che risulta ferito. Sul posto ancora visibili tracce di sangue.

Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Giugliano, presenti sul posto. L’arteria stradale è stata delimitata con del nastro segnaletico per consentire i rilievi del caso. L’episodio è accaduto quando in zona c’erano molte persone, tra pedoni, automobilisti e clienti delle varie attività. Ancora non si conoscono i dettagli della vicenda.