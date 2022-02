Nuovi particolari emergono sulla vicenda di Rosa Alfieri. Elpidio D’Ambra, il giovane di 31 anni che ha confessato l’omicidio, era giunto alla stazione di Frattamaggiore e si era recato in un tabacchi.

Elpidio D’Ambra compra un Gratta e Vinci al tabacchi nella stazione di Fratta

Saranno passate poche ore da quando il giovane è stato catturato dalle telecamere del bar all’omicidio di Rosa. Elpidio, come si vede nella foto, aveva una felpa rossa nel pomeriggio in cui aveva compiuto il folle gesto. All’interno del tabacchi ha acquistato un Gratta e Vinci e una mascherina necessaria per salire a bordo del treno che lo porterà a Napoli.

Il racconto

Il giovane è stato riconosciuto da un avventore del bar che immediatamente ha contattato i carabinieri. “Appena ho avuto contezza che il ragazzo venuto nel bar fosse quello ricercato dai carabinieri per omicidio, ho avvisato tempestivamente un mio amico brigadiere dei carabinieri in servizio a Roma”, ha riferito il giovane.

Autopsia e funerali

Nel frattempo proseguono le indagini e si attendono gli esiti dell’autopsia sul corpo di Rosa prevista per oggi. Gli esami, finalmente, potranno essere determinati per capire il movente e se ci sono stati ulteriori segni di violenza compresa quella sessuale. Dopo il rilascio della salma l’intera città di Grumo si prepara per l’ultimo saluto alla giovane di 23 anni barbaramente uccisa nella sua abitazione. I funerali sono previsti per domani mercoledì 9 febbraio nella chiesa di San Tammaro.