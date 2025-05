È stato fermato nella notte dai carabinieri e avrebbe confessato l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne trovata morta in un edificio abbandonato ad Afragola. Si tratta di Alessio Tucci, 19 anni, anche lui afragolese. “Mi ha lasciato, l’ho uccisa”, avrebbe detto ai militari il fidanzato 19enne. A scatenare la furia omicida, un rifiuto.

Afragola, “L’ho uccisa perché mi ha lasciato”: Alessio Tucci confessa l’omicidio di Martina Carbonaro

Un amore giovanile, breve e segnato da un epilogo tragico. Martina Carbonaro, 14 anni, è morta per mano del ragazzo che fino a pochi giorni fa frequentava. Una relazione conclusa, un rifiuto netto: è questo, secondo gli inquirenti, il movente dell’omicidio.

Il corpo della giovane è stato ritrovato nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio, al piano superiore di un edificio abbandonato nella zona dell’ex campo sportivo Moccia. Era lì che i carabinieri avevano concentrato le ricerche già dal pomeriggio, dopo che Martina non era più rientrata a casa e i familiari avevano lanciato l’allarme.

Il ritrovamento è avvenuto intorno all’una di notte. Sul posto la scientifica, che ha avviato i rilievi. La scena era agghiacciante: la 14enne giaceva priva di vita, in condizioni tali da non permettere nemmeno il riconoscimento diretto da parte dei familiari. Le urla della madre, giunta sul luogo insieme al padre attorno alle 2:30, hanno spezzato il silenzio della notte e confermato, con straziante dolore, la peggiore delle ipotesi.

Il fermo

Poche ore dopo, Alessio Tucci è stato fermato dai carabinieri. Alla presenza del pubblico ministero della Procura di Napoli Nord, avrebbe rilasciato le prime ammissioni: “L’ho uccisa perché mi ha lasciato”, avrebbe detto, secondo quanto filtra da fonti investigative.

Secondo la ricostruzione, Martina avrebbe incontrato il ragazzo per comunicargli la volontà di interrompere la loro relazione. Non c’erano segnali di fuga, né situazioni pregresse che facessero pensare a un allontanamento volontario. Semplicemente, aveva preso una decisione che però il 19enne non avrebbe accettato.