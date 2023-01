Rita De Crescenzo ritorna a parlare della madre sui social. La nota TikToker napoletana è nuovamente alle prese con le cattive condizioni di salute della mamma. A raccontare quanto accaduto pochi giorni fa è proprio la De Crescenzo attraverso una diretta su TikTok.

Rita De Crescenzo: “Mia madre è scappata con una scopa in mano”

La donna ha raccontato l’esperienza vissuta ai suoi followers in diretta video:”Non vi dico cosa ha combinato mia madre, racconta la “Svergognata”. È scappata di nuovo, ha fatto fare i numeri in zona Arenaccia, con tanto di scopa in mano. È dovuto correre mio figlio Raimondo. Poi ha preso un taxi ed è scappata al “Pallonetto”. Poi ha aggiunto: “Ho fatto di tutto e di più, ora non so cosa fare. Lei non è cosciente, non sta tanto bene. Quello che dovevo fare l’ho fatto. Che Dio ci aiuti“.

