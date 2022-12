Non vive un buon momento Rita De Crescenzo. La famosa tiktoker napoletana, attraverso una diretta social, ha annunciato ai suoi fan e follower che la madre è malata e attualmente versa in gravi condizioni. La donna è ricoverata in ospedale, e come si nota in una foto, è intubata.

La madre di Rita De Crescenzo in gravi condizioni: l’appello della tik-toker

“Condivido tutto con voi – spiega Rita nel suo video -, mia mamma non è grave ma gravissima”. “Non riesco a rispondere a nessuno su WhatsApp, ma so che mi amate e mi state vicino tutti quanti. Vi voglio bene e vi terrò aggiornata sulla situazione. Chi mi vuole bene, mi viene a trovare a casa: al telefono non rispondo a nessuno. Ci vediamo in questi giorni, ora ho da affrontare questa situazione. Ci aggiorniamo“, conclude la De Crescenzo.

Sono centinaia i commenti di fan e amici che su Tik Tok, ma anche Instagram, stanno inondando d’affetto Rita De Crescenzo.

