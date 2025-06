Ha rischiato la vita per difendere l’incasso del locale reagendo alla rapina con una scopa. È accaduto a Salerno, in via Posidonia. Erano le 2:30 quando, al momento della chiusura, un uomo armato di pistola e col volto coperto dal casco e passamontagna ha fatto irruzione nel bar “In Piazza”, minacciando con l’arma il dipendente, Emanuele.

Salerno, rapina in un bar: barista reagisce con una scopa, il ladro spara e fugge

“Dammi i soldi, apri la cassa!”, ha urlato il malvivente. Ma il barista ha reagito d’istinto: ha afferrato una scopa e ha iniziato a colpirlo con forza, urlando “Non ho niente, vattene!”. Il rapinatore, a quel punto, ha premuto il grilletto: un colpo esploso ad altezza uomo che, per miracolo, non ha colpito la vittima. “Ho ancora il rumore dello sparo nelle orecchie e l’odore della polvere da sparo nel naso”, ha raccontato Emanuele, visibilmente scosso ma salvo.

Il rapinatore, messo in fuga dalla reazione inaspettata del barista, sarebbe riuscito a dileguarsi rapidamente. Pochi minuti dopo, secondo quanto emerso, avrebbe compiuto un’altra rapina presso un distributore di benzina. Sul caso indagano le forze dell’ordine, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l’aggressore.