La storia di Rita De Crescenzo arriva su Prime Video. Si intitola «Svergognata» la docuserie dedicata alla tiktoker napoletana, la cui uscita è annunciata per lunedì 30 novembre 2026. Il progetto è diretto da Francesco Lettieri, regista noto anche per il lavoro con Liberato.

«Svergognata»: tre puntate sulla vita di Rita De Crescenzo

La produzione, curata da Groenlandia, dovrebbe articolarsi in tre episodi e ripercorrere la vita e l’ascesa mediatica di De Crescenzo, dalla Napoli popolare alla notorietà raggiunta su TikTok. Tra i temi affrontati figurano il rapporto con i social, le vicende personali e le controversie che hanno accompagnato il suo percorso pubblico. Le anticipazioni citano anche i viaggi a Sharm el-Sheikh e il caso Roccaraso, diventato un fenomeno nazionale dopo la grande attenzione generata dai contenuti e dagli inviti sui social. Teleclub Italia aveva già raccontato l’arrivo della tiktoker a Roccaraso e le misure di gestione dell’afflusso.

Chi è Francesco Lettieri, il regista della docuserie

Dietro la macchina da presa c’è Francesco Lettieri, autore di videoclip e progetti audiovisivi legati anche alla scena musicale napoletana. La scelta di un regista con questa esperienza pone al centro del racconto non soltanto la protagonista, ma anche il contesto urbano e culturale in cui si è sviluppato il fenomeno social.

Quando esce «Svergognata» su Prime Video

La data riportata dalle anticipazioni e dalla stampa del 27 novembre è 30 novembre 2026. Fanpage.it ha riferito che l’annuncio ufficiale della piattaforma era atteso nelle ore successive: prima della pubblicazione dell’articolo è quindi opportuno verificare la scheda del titolo su Prime Video e l’effettiva disponibilità dei tre episodi.