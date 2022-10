Rita De Crescenzo finisce in ospedale per alcuni accertamenti. La nota tiktoker si è sottoposta ad un’anestesia totale per la gastroscopia. “Ragazzi tra poco entrerò in quella porta. Faccio subito subito, ci vediamo tra poco”.

Rita De Crescenzo in ospedale per alcuni accertamenti sullo stato di salute

Così la star napoletana del web ha raccontato l’accaduto sulle sue pagine social. Dopo un weekend a Palermo, dove è stata ospite a una festa a Mondello, la donna ha dovuto affrontare delle cure per un intervento.

Ovviamente non potevano mancare i video su TikTok prima e dopo l’intervento. Rita si è mostrata prima in un centro di analisi e poi a casa con un apparecchio utilizzato per controllare le apnee notturne.

Subito dopo ha pubblicato altri due video nel letto d’ospedale: uno mentre dorme e uno appena sveglia. Infine, la star napoletana ha pubblicato un video mostrando ai suoi fan il funzionamento dell’apparecchio che dovrà indossare durante la notte. Intanto il suo profilo instagram ha raggiunto 1 milione di followers.

Leggi anche