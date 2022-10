Una piccola macchina da guerra. Se si leggono i fatturati, Rita De Crescenzo non ha niente da invidiare a tanti artisti nazionali che si esibiscono sui palchi di mezza Italia. I numeri sono a cinque zeri. E sono in crescita, grazie alle nuove attività commerciali avviate sfruttando un nome ormai diventato un brand.

12mila euro al mese: quanto guadagna Rita De Crescenzo

La sua principale fonte di guadagno arriva dalle esibizioni. Comunioni, matrimoni, compleanni, feste di laurea e concerti privati disseminati tra Napoli, Caserta e le rispettive province. Un giro d’affari da migliaia di euro al mese. Precisamente: 3mila euro a settimana. Eventi che hanno attirato anche le attenzioni di Polizia Municipale e Guardia di Finanza. “Fatturati, pago l’Iva”, spiega Rita a “Le Iene”. Ai 12mila euro che le arrivano, in media ogni mese, dalle sue performance musicali, vanno aggiunte altre fonte di guadagno. Da poco infatti ha aperto lo store “Svergognata”, un negozio in via Arenaccia, nei pressi della stazione Garibaldi, che vende gadget, t-shirt, borse e altri prodotti con il brand ideato da Rita De Crescenzo.

Negozi e concerti

Degli introiti derivanti dagli esercizi commerciali, però, non si sa molto, anche perché si tratta di attività avviate da poco. Ma è certo che si aggiungono a quelli provenienti dall’attività artistica. E pensare che questo successo è nato quasi per caso, grazie a un video pubblicato su Tik Tok qualche anno fa. “Stavo litigando con una signora e da qui le ho detto: ‘Ce la fai a combattermi? Mettiti la fascia in fronte e scendi in campo. Svergognata”, racconta Rita a “Le Iene”. Parole che sono diventate un vero e proprio tormentone e si sono trasformate in una delle sue canzoni di maggiore successo.