Dovrebbe andare in onda questa sera a Le Iene, su Italia, l’intervista di Nicolò De Devitiis su Rita De Crescenzo . La nota tiktoker napoletana, spesso al centro di fatti cronaca, ha anticipato, attraverso una diretta sul noto social, ciò che andrà in onda in uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano.

Rita De Crescenzo si racconta a Le Iene

Ho raccontato cose che già sapete, ha spiegato la De Crescenzo. Ho mostrato la ‘Rita originale’, da quando vado alle feste a ciò che faccio in casa. Ho mostrato la Rita che è contro la camorra, che non ha mai spacciato ma anzi, ha subito dalla camorra. Ho anche parlato anche di mio figlio Raimondo – dice -, che non è il figlio di Sasà. L’ho fatto a 12 anni ed è il figlio di un mio primo fidanzato che è stato per tanto anni in carcere, però siamo sempre stati uniti e la famiglia Contini è sempre stata vicina a mio figlio. Mia suocera è una signora”.

Poi fa riferimento alla sua carriera, alle feste e alla popolarità ottenuta con TikTok: Il signore mi ha aperto non una porta, ma un portone enorme. Devo aggiustare ancora qualche situazione nelle mia famiglia e poi sarà finito tutto.