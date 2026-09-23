Una relazione sentimentale finita da anni sarebbe all’origine della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Una vicenda che avrebbe coinvolto due famiglie e che si è conclusa con un uomo trasportato in ospedale, diversi feriti e sette persone denunciate. L’allarme è scattato intorno alle 17.45 in via Andrea Doria, nei pressi dei civici 40, 42 e 44. Quando i carabinieri della stazione di Fuorigrotta e del Nucleo Operativo della Compagnia di Bagnoli sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una situazione particolarmente concitata: in strada c’erano circa trenta persone, tra urla e momenti di forte tensione.

Fuorigrotta, rissa per una storia d’amore finita male: coinvolte trenta persone

Tra i presenti spiccavano le condizioni di un uomo di 45 anni, con la testa e gli abiti ricoperti di sangue. I militari hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. Dopo essere stato assistito sul posto, il ferito è stato accompagnato all’ospedale San Paolo. Mentre venivano identificati i presenti, compresi alcuni clienti di un vicino negozio di sigarette elettroniche, i carabinieri hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto. Secondo gli elementi raccolti, dietro lo scontro ci sarebbe una vecchia vicenda sentimentale che riguarda un uomo oggi 29enne e una ragazza di 21 anni.

I due avevano avuto una relazione quando erano molto giovani, conclusasi ormai da tempo. Successivamente la ragazza aveva iniziato una nuova relazione con un 25enne, dal quale ha avuto una figlia. Nonostante gli anni trascorsi, però, tra le rispettive famiglie sarebbero rimaste tensioni legate proprio a quella storia. A riaccendere i contrasti sarebbe stato un incontro casuale avvenuto poco prima della rissa. La 21enne stava percorrendo via Andrea Doria in moto insieme al suo attuale compagno quando avrebbe incontrato l’ex fidanzato. Tra loro sarebbe nato un acceso diverbio e la coppia, temendo che la situazione potesse degenerare, si sarebbe allontanata.

Scontro tra due nuclei familiari

La vicenda, tuttavia, non si sarebbe conclusa lì. Poco dopo sarebbero infatti arrivati sul posto diversi componenti delle due famiglie. Da una parte un uomo di 52 anni insieme ai due figli, il 29enne coinvolto nella vecchia relazione e il fratello di 21 anni. Dall’altra il 45enne poi trasportato in ospedale, la moglie della stessa età, la suocera 58enne e la ragazza di 21 anni.

A quel punto la tensione sarebbe sfociata nello scontro fisico. Il 45enne sarebbe stato raggiunto più volte con un bastone metallico, mentre la moglie avrebbe ricevuto un pugno all’occhio destro attribuito al 29enne. Anche quest’ultimo e il fratello 21enne avrebbero riportato ferite, tra lesioni ed escoriazioni. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario anche l’intervento del Nucleo Radiomobile – Sezione Motociclisti.

Gli investigatori hanno quindi verificato la presenza delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di ottenere immagini utili alla ricostruzione dell’accaduto. Gli impianti pubblici e quelli del negozio di sigarette elettroniche, tuttavia, non avrebbero inquadrato direttamente il luogo dello scontro. Proprio all’interno dell’attività commerciale i carabinieri hanno sequestrato due bastoni, uno di legno e uno di metallo, ritenuti verosimilmente collegati alla rissa. Al termine dei primi accertamenti sono sette le persone denunciate. Le indagini, però, non sono ancora concluse: i militari stanno proseguendo le verifiche per ricostruire con precisione le responsabilità e individuare eventuali altri partecipanti alla violenta lite.