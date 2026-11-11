Dramma a Saviano, nell’agro nolano, dove un uomo anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo pesante lungo Corso Italia. Il tragico incidente si è verificato poco fa. Secondo le prime informazioni, la vittima stava attraversando la carreggiata quando è stata investita da un camion. L’impatto sarebbe stato violentissimo e per l’anziano non ci sarebbe stato nulla da fare: l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Tragedia a Saviano, anziano investito e ucciso da un camion mentre attraversa la strada

Stando alle prime indiscrezioni, l’anziano avrebbe attraversato la strada in un punto non contrassegnato dalle strisce pedonali. Si tratta, tuttavia, di una circostanza ancora da accertare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Resta da chiarire come il conducente del mezzo pesante non sia riuscito a evitare l’impatto. Ancora ignota l’identità della vittima.