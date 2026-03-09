Napoli, agenti della Municipale aggrediti con spray urticante durante una rissa: tre denunciati

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo in piazza Principe Umberto, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, dove alcuni agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti con spray urticante mentre cercavano di intervenire per sedare una rissa.

Napoli, agenti della Polizia Locale aggrediti durante una rissa: tre denunciati

L’episodio si è verificato intorno alle 18.30 nelle vicinanze di un mini-market della zona, punto in cui in passato si erano già registrati episodi simili. Una pattuglia della Municipale, impegnata nei controlli di routine nell’area, ha notato un gruppo di persone coinvolte in una lite e si è avvicinata per riportare la calma.

Durante l’intervento, mentre gli agenti tentavano di separare i presenti e ristabilire l’ordine, uno dei partecipanti avrebbe improvvisamente estratto una bomboletta di spray urticante spruzzandola direttamente verso il volto dei poliziotti municipali. Il getto li avrebbe colpiti agli occhi, provocando un forte bruciore e momenti di difficoltà. Approfittando della confusione generata dall’aggressione, diverse persone presenti sul posto si sono allontanate rapidamente. Alcuni sono però rimasti nell’area e, nel frattempo, gli agenti hanno richiesto l’intervento di altre pattuglie.

Necessari i rinforzi

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i rinforzi e sono stati bloccati due uomini ritenuti coinvolti nella rissa. Poco dopo è stato individuato anche un terzo soggetto che si era dato alla fuga in via Firenze, dove si era nascosto nell’androne di un albergo. Durante l’inseguimento, gli agenti hanno notato che l’uomo si sarebbe disfatto di una bomboletta spray, successivamente recuperata e sequestrata.

I tre fermati sono stati accompagnati negli uffici dell’Unità Operativa San Lorenzo per l’identificazione. Informato dei fatti, il pubblico ministero ha disposto per tutti la denuncia a piede libero. Si tratta di tre cittadini stranieri risultati privi di permesso di soggiorno. I due agenti colpiti dallo spray sono stati medicati in ospedale e dimessi con una prognosi di due giorni. All’indomani dell’accaduto sono arrivati messaggi di solidarietà da parte dei sindacati della Polizia Locale e delle istituzioni cittadine, tra cui la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia.